USA: ralentissement de l'activité manufacturière en octobre

Washington (awp/afp) - L'activité dans le secteur manufacturier a ralenti plus qu'attendu en octobre, selon l'indice des directeurs d'achats de ce secteur publié jeudi par l'association professionnelle ISM.

L'indice ISM manufacturier a reculé de 2,1 points en octobre à 57,7%, par rapport au baromètre de septembre (59,8%). Les analystes prévoyaient un ralentissement moins marqué à 59%.

C'est néanmoins le 114e mois d'affilée, soit plus de 9 ans, que cet indice s'établit au-dessus du seuil de 50% délimitant la frontière entre contraction et progression de l'activité.

A l'exception des prix et des livraisons qui ont vu une hausse de 4 points et de 2,7 points respectivement, les autres composantes de l'indice se sont inscrites en baisse: les nouvelles commandes (-4,4 points), les stocks (-2,6 points), l'emploi (-2 points) et la production (-4 points).

Sur 18 types d'industries, 13 ont rapporté une hausse de leur activité en octobre.

