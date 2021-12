USA: rebond des ventes de maisons neuves en novembre

Washington (awp/afp) - Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont grimpé en novembre, mais après un mois d'octobre revu en très forte baisse, et tandis que les prix continuent de monter, selon les chiffres du département du Commerce publiés jeudi.

En novembre, 744.000 pavillons neufs ont été vendus en rythme annuel - une estimation des ventes pour l'ensemble de l'année si le rythme observé sur un mois se maintenait 12 mois.

C'est moins bien que les 770.000 attendus par les analystes, mais cela représente une hausse de 12,4% par rapport à octobre, pour lequel les ventes ont été révisées en forte baisse, avec un plongeon de 8,4%, au lieu de la hausse de 0,4% initialement annoncée.

Les ventes sont par ailleurs inférieures de 14% à celle de novembre 2020.

Le pic avait été enregistré en janvier 2021 avec 993.000 maisons neuves vendues, au plus fort du boom immobilier provoqué par la pandémie, à la faveur de taux d'intérêt très bas et de la généralisation du télétravail.

Les prix, eux, continuent de grimper: le prix médian d'une maison neuve s'établit à 416.900 dollars (408.700 dollars en octobre), et le prix moyen à 481.700 dollars (478.200 dollars en octobre).

Les taux d'intérêt historiquement bas depuis le début de la pandémie avaient stimulé la demande, de la part des ménages et des investisseurs. Et la possibilité de télétravailler a poussé de nombreuses familles citadines à s'éloigner des centres-villes, voire même à changer de cadre de vie et d'Etat.

Le Texas et l'Idaho ont ainsi attiré de nouveaux habitants entre juillet 2020 et juillet 2021, tandis que l'Etat de New York et la capitale fédérale Washington D.C. en ont perdu, selon les estimations du bureau du recensement (Census) qui avaient été publiées mardi.

Les prix, eux, ne cessent de grimper, tirés par cette forte demande et par les difficultés mondiales d'approvisionnement, qui provoquent des pénuries et des retards de matériaux.

Mais les taux d'intérêts devraient repartir à la hausse dans les mois à venir, la banque centrale américaine ayant commencé à resserrer sa politique monétaire pour tenter d'endiguer une inflation au plus haut en 40 ans.

"Les prix restent élevés mais l'augmentation du nombre de biens disponibles (à la faveur de nombreuses constructions neuves) devrait modérer l'accélération", a commenté Rubeela Farooqi, économiste en chef chez HFE, dans une note.

Et "l'anticipation d'une hausse des taux d'intérêts (...) devrait soutenir les ventes dans les mois à venir", souligne-t-elle.

afp/rp