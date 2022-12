USA: rebond plus fort qu'attendu de la confiance des consommateurs en décembre

Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a enregistré en décembre un rebond inattendu et retourne à son plus haut niveau depuis plus de six mois, mais les ménages américains anticipent toujours une récession dans les mois à venir.

L'indice général a grimpé à 108,3 points, contre 101,4 en novembre, selon l'indice publié mercredi par le Conference Board.

C'est bien plus que les 101,2 points qui étaient attendus par les analystes, selon le consensus de MarketWatch.

"La confiance des consommateurs a rebondi en décembre, inversant des baisses consécutives en octobre et novembre pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2022", a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board, citée dans le communiqué.

"Les anticipations d'inflation ont reculé en décembre à leur plus bas niveau depuis septembre 2021, les récentes baisses des prix de l'essence étant une impulsion majeure. Les intentions de vacances se sont améliorées, mais les plans d'achat de maisons et d'appareils électroménagers coûteux se sont encore refroidis", a-t-elle précisé.

Dans le détail, l'indice mesurant la perception de la situation actuelle grimpe à 147,2 points, contre 138,3 points le mois dernier.

Celui mesurant les perspectives économiques se redresse également, à 82,4 points contre 76,7 points en novembre, mais reste autour de 80, "un niveau correspondant à la récession", détaille le Conference Board dans son communiqué.

L'inflation a certes fortement ralenti en novembre, à 7,1% sur un an contre 7,7% en octobre, selon l'indice CPI.

Mais il faudra voir encore plusieurs mois de baisse pour être certains que l'inflation ralentit durablement, a averti la semaine dernière le président de la banque centrale américaine (Fed). Il a prévenu que les taux continueront de grimper, bien que moins fortement que ces derniers mois, pour faire ralentir la consommation et donc l'inflation.

afp/al