USA: recul surprise des promesses de logements en juillet

Washington (awp/afp) - Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont baissé de façon inattendue en juillet et s'inscrivent en repli sur un an pour le septième mois d'affilée, selon les chiffres de l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiés mercredi.

En données corrigées des variations saisonnières, l'indicateur des promesses de ventes a chuté de 0,7% en juillet par rapport au mois précédent, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,5%.

Sur un an, les promesses de ventes de logements sont en repli de 2,3% et restent ainsi, pour le septième mois consécutif, dans le rouge sur douze mois.

Cet indice est un baromètre avancé du marché immobilier puisqu'il se base sur les contrats de cession signés.

Pour Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, "le ralentissement de l'été s'est prolongé", surtout dans les régions du sud et de l'ouest. "Il est évident que ces derniers mois, plusieurs des marchés immobiliers qui étaient en surchauffe, notamment dans l'ouest du pays, ont commencé à voir un léger repli du nombre de ventes mais aussi une croissance plus faible des prix", a noté l'économiste.

Selon lui, "la raison du ralentissement est qu'il y a eu plusieurs années d'inadéquation entre les faibles stocks de maisons à vendre et la croissance des emplois qui ont finalement tiré les prix des maisons à un niveau auquel de plus en plus d'acheteurs potentiels ne pouvaient prétendre".

M. Yun voit néanmoins les stocks de maisons à vendre se renflouer, notamment du côté de l'ouest du pays, ce qui devrait aider à refroidir la montée des prix.

Pour 2018, la NAR prévoit désormais qu'il se vendra 5,46 millions de maisons, soit 1% de moins qu'en 2017. Le prix médian d'un logement ancien devrait croître de 5%, après +5,7% en 2017.

