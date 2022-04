USA: relever les taux sans provoquer de récession est possible (responsable Fed)

Washington (awp/afp) - Un responsable de la banque centrale américaine (Fed) a estimé jeudi qu'un "atterrissage en douceur" était possible, c'est-à-dire resserrer la politique monétaire pour contrer la forte inflation, sans pour autant faire plonger l'économie dans la récession, mais que cela n'allait "pas être facile".

"Je pense que nous pouvons réaliser un atterrissage en douceur", a indiqué le président de la Fed de New York, John Williams, lors d'une interview pour Bloomberg TV, reconnaissant cependant que "ça n'allait pas être facile".

"Je ne vais pas prétendre que (...) tout se passera exactement comme prévu", a souligné ce membre votant du comité monétaire, évoquant "un ensemble de circonstances uniques" lié à la pandémie et à la guerre en Ukraine.

Cependant, il estime que la hausse des taux directeurs en cours, associée à la réduction du bilan qui pourrait être annoncée lors de la prochaine réunion monétaire, début mai, et commencer en juin, doit permettre de remettre l'inflation sur les bons rails.

"Je pense que la politique (monétaire) est bonne, pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et nous permettre de faire ralentir l'inflation", a-t-il souligné.

Pour combattre la forte inflation, la puissante Réserve fédérale américaine a commencé lors de sa dernière réunion, mi-mars, à relever ses taux directeurs, compris depuis mars 2020 entre 0 et 0,25%, et désormais situés entre 0,25 et 0,50%.

L'inflation aux États-Unis, en effet, est désormais au plus haut depuis plus de 40 ans, à 8,5% sur un an selon l'indice CPI. La Fed privilégie cependant un autre indicateur, l'indice PCE, qui s'est élevé à 6,4% sur un an en février, selon les données les plus récentes disponibles.

