USA: repli du déficit des comptes courants au 2e trimestre

Washington (awp/afp) - Le déficit des comptes courants aux Etats-Unis s'est replié au 2e trimestre de 5,9% pour s'établir à 128,2 milliards de dollars, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce.

Le gouvernement a révisé légèrement en hausse le déficit du 1er trimestre, à 136,2 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières.

Le déficit des comptes courants reflète le déséquilibre entre les Etats-Unis et le reste du monde sur les échanges de biens et de services mais aussi sur les revenus dits primaires (rémunérations, produits des investissements) et secondaires (transferts courants).

Il représente 2,4% du PIB au 2e trimestre, contre 2,6% au trimestre précédent.

Un sommet avait été atteint en 2005 avec un déficit des comptes courants équivalent à 6,3% du PIB.

afp/rp