USA: repli inattendu des promesses de ventes de logements en novembre

Washington (awp/afp) - Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont reculé en novembre contrairement aux attentes des analystes, donnant un autre signe du ralentissement du marché immobilier américain.

Selon les chiffres de l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiés vendredi, l'indicateur des promesses de ventes s'est replié, en données corrigées des variations saisonnières, de 0,7% à 101,4 points, après déjà une chute en octobre.

Les analystes espéraient un rebond de 0,5%.

Sur un an, les promesses de ventes, un baromètre avancé du marché immobilier puisqu'il se base sur les contrats de cession qui se concrétisent en général 45 jours après, sont en baisse de 7,7%. Elles sont en recul sur un an pour le 11e mois d'affilée.

Même si les promesses de ventes sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2014, "il n'y a pas de raison d'être très inquiet", a néanmoins affirmé l'économiste de la NAR Lawrence Yun qui prédit "un potentiel de croissance solide à long terme".

Il estime que globalement les ventes de 2018 ont "affiché une performance insuffisante" par rapport à la santé du marché de l'emploi.

En novembre, les signatures de contrats de ventes ont baissé dans l'ouest, le Midwest, le sud mais ont grimpé dans le nord-est du pays.

L'économiste de la NAR s'est par ailleurs inquiété des conséquences du "shutdown", la fermeture partielle des services administratifs du pays qui dure depuis presque une semaine à cause d'une impasse budgétaire.

Cette paralysie de l'administration empêche les acheteurs de contracter une assurance inondation obligatoire dans les zones déclarées inondables ce qui compromet la vente de ces maisons. "Plus longtemps le shutdown va durer, moins de maisons vont être vendues et plus lente sera la croissance économique", a affirmé Lawrence Yun.

afp/rp