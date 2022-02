USA: révision en hausse de la croissance du PIB au 4e trimestre, à 7%

Washington (awp/afp) - La croissance du PIB des Etats-Unis au quatrième trimestre 2021 a été un peu plus forte qu'initialement annoncé, à 7%, ce qui ne change toutefois pas le chiffre de la croissance pour l'ensemble de l'année 2021.

Le produit intérieur brut a augmenté de 7% en rythme annualisé, contre 6,9% initialement annoncés, selon la deuxième estimation publiée jeudi par le département du Commerce, qui est conforme aux attentes.

Le rythme annualisé, mesure privilégiée par les États-Unis, compare le PIB au trimestre précédent puis projette l'évolution sur l'année entière à ce rythme.

Cette expansion est en revanche inchangée, à +1,7%, si l'on calcule la croissance du PIB par une simple comparaison avec le trimestre précédent, comme le font les autres grandes économies, telle la France.

Cette révision n'a pas non plus d'influence sur la croissance annuelle, qui reste de 5,7%, soit la plus forte enregistrée depuis 1984, et vient après une contraction de 3,5% en 2020, le plus fort recul enregistré depuis 1946, à cause de la crise provoquée par le Covid-19.

afp/rp