USA: révision en légère hausse du PIB du 3e trimestre à +33,4%

Washington (awp/afp) - Le département du Commerce américain a annoncé mardi avoir révisé en légère hausse son estimation de croissance du Produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre à 33,4% en rythme annualisé.

Il s'agit de l'estimation finale du ministère, qui avait dans ses deux précédentes estimations annoncé une croissance de 33,1%.

Les analystes tablaient sur une croissance du PIB inchangée par rapport à l'estimation publiée précédemment.

La croissance historique enregistrée au troisième trimestre intervient après une contraction tout aussi historique au deuxième trimestre (-31,4%) provoquée par les mesures prises pour enrayer la pandémie de Covid-19.

L'activité économique avait été paralysée au printemps.

Les pays n'utilisent pas tous le même mode de calcul pour le PIB, ce qui complique les comparaisons internationales.

Les Etats-Unis privilégient l'évolution du PIB en rythme annualisé, qui le compare à celui du trimestre précédent puis projette l'évolution sur l'année entière à ce rythme.

Comparé au troisième trimestre de l'année dernière, le PIB est ainsi en baisse de 2,8% (contre -2,9% estimé précédemment), ce qui montre que l'économie américaine est loin d'être remise du choc provoqué par la pandémie.

Outre la réouverture des magasins, des restaurants et la remise en route des usines, le fort rebond enregistré entre juillet et septembre a été alimenté par le gigantesque plan de relance de 2.200 milliards de dollars voté en mars par le Congrès pour aider ménages et entreprises à faire face à la pandémie.

La plupart des aides contenues dans ce plan de soutien ont expiré à l'automne.

Face à la résurgence de la pandémie et le ralentissement de la reprise depuis l'automne, le Congrès a approuvé lundi soir un nouveau paquet d'aides de près de 900 milliards de dollars avec à la clé notamment des chèques pour les ménages, des allocations chômage supplémentaires ou encore des aides pour les petites entreprises.

afp/rp