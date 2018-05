USA: solides créations d'emplois dans le secteur privé mais moins que prévu

Washington (awp/afp) - Le secteur privé aux Etats-Unis a continué de créer de nombreux emplois en avril, mais moins que ne l'estimaient les analystes, selon l'enquête mensuelle d'ADP publiée mercredi.

Le mois dernier, le secteur privé a créé 204.000 nouveaux postes, alors que les analystes s'attendaient à 225.000 nouvelles embauches, a indiqué la société de fiches de paie.

ADP a en outre révisé à la baisse le chiffre de mars à 228.000, au lieu de 246.000 estimés initialement.

Le gouvernement publiera vendredi les chiffres officiels de l'emploi pour avril.

Les analystes tablent sur des créations d'emplois à 190.000 avec un recul du taux de chômage d'un dixième de point de pourcentage, à 4%.

"Le marché du travail continue de maintenir un rythme solide de croissance des emplois avec peu de signes de ralentissement", a affirmé Ahu Yildirmaz, vice-président du département recherche d'ADP.

"Néanmoins, alors que la main d'oeuvre disponible diminue, cela va devenir de plus en plus difficile pour les employeurs de trouver du personnel compétent", a-t-il ajouté.

Il a précisé que la moitié des nouvelles embauches en avril correspondaient à des emplois très qualifiés.

Pour Mark Zandi, l'économiste en chef de Moody's Analytics, qui compile les données pour l'enquête d'ADP, "en dépit des tensions sur le commerce, des marchés financiers plus volatils et du mauvais temps, les entreprises continuent de créer plus de 200.000 emplois par mois". "A ce rythme, le taux de chômage va bientôt tomber autour des 3%, ce qui est un territoire risqué alors que l'économie menace de surchauffer", a-t-il ajouté.

C'est toujours, de loin, le secteur des services qui a largement embauché dans le privé en avril avec 160.000 nouvelles créations de postes, le secteur de production de biens en ayant créé 44.000, dont 10.000, moitié moins qu'en mars, dans le secteur manufacturier.

Par taille d'entreprise, les entreprises de taille moyenne (jusqu'à 500 employés) ont engagé 88.000 personnes, les grandes compagnies (500 salariés et plus) 54.000 et les petites entreprises (jusqu'à 50 employés) 62.000.

