USA: une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage "sur la table" (Powell)

Washington (awp/afp) - La banque centrale américaine (Fed) pourrait, lors de la prochaine réunion de son comité monétaire début mai, relever ses taux directeurs plus rapidement qu'elle ne l'avait fait en mars, face à la forte inflation, a indiqué jeudi son président, Jerome Powell.

Une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage "est sur la table pour la réunion de mai", a-t-il déclaré lors d'une conversation organisée en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale.

Mi-mars, la Fed avait commencé à relever ses taux pour contrer la forte inflation, optant pour une hausse d'un quart de point de pourcentage. Ceux-ci se trouvent désormais compris dans une fourchette de 0,25 à 0,50%.

Le président de la Réserve fédérale a par ailleurs souligné que l'inflation pourrait avoir atteint son sommet en mars, "mais nous ne le savons pas et nous n'allons donc pas compter là-dessus".

"Nous nous attendions à ce que l'inflation culmine à peu près en ce moment et ralentisse au cours du reste de l'année, puis encore en 2023. Ces attentes ont été déçues par le passé, et maintenant, nous voulons vraiment voir des progrès réels", a-t-il expliqué.

"Nous n'allons plus non plus compter sur une amélioration du côté de la chaîne d'approvisionnement", a ajouté M. Powell, bien que cela "serait formidable" et "extrêmement utile pour avoir un atterrissage en douceur", c'est-à-dire pouvoir lutter contre l'inflation sans faire plonger l'économie dans la récession.

afp/al