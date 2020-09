USA: une nouvelle aide financière du gouvernement "probablement nécessaire"

Washington (awp/afp) - Une nouvelle aide aux ménages et entreprises américains est "probablement nécessaire" pour permettre à l'économie du pays de se relever de la crise provoquée par le Covid-19, a estimé le président de la Banque centrale américaine mercredi lors d'une conférence de presse.

"Près de 11 millions de personnes sont toujours sans emploi à cause de la pandémie, et une bonne partie de ces gens travaillaient dans des secteurs qui sont à la peine. Ces personnes ont besoin d'un soutien supplémentaire", a souligné Jerome Powell, interrogé sur les discussions entre démocrates et républicains au Congrès américain depuis un mois et demi.

afp/rp