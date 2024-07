Washington (awp/afp) - La consommation des ménages américains est restée stable en juin par rapport à mai, entre une inflation qui ralentit et des taux d'intérêt qui restent élevés.

Les dépenses des ménages américains se sont élevées à 704,3 milliards de dollars en juin, stables par rapport à mai, a annoncé mardi le département du Commerce.

Les analystes tablaient sur une baisse de 0,4%, selon le consensus de MarketWatch.

Par rapport à juin 2023, la hausse est de 2%.

L'évolution des ventes au détail de mai a par ailleurs été révisée à la hausse, avec une croissance de 0,3% contre 0,1% initialement annoncé.

Les ventes d'essence à la pompe ont baissé de 3% sur un mois, en raison d'une baisse des prix du pétrole, et les ventes de voitures et pièces détachées ont reculé de 2%.

En revanche, les ventes de matériel de construction et d'équipement de jardinage ont grimpé de 1,4%. Et le commerce en ligne tire son épingle du jeu, avec une progression de 1,9% par rapport à mai.

Les ventes au détail ne sont pas ajustées de l'inflation, qui fait mécaniquement augmenter le montant des ventes. Celle-ci est retombée en juin à 3% sur un an, contre 3,3% en mai, selon l'indice CPI du département américain du Travail, publié jeudi.

Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, s'est montrée lundi encouragé par ce ralentissement, un signal positif quant à une prochaine baisse des taux - qui guident les taux des crédits accordés par les banques. Il sont depuis près d'un an à leur plus haut niveau en plus de 20 ans, dans la fourchette de 5,25 à 5,50%.

La Fed veut, pour commencer à les abaisser, être certaine que l'inflation baisse durablement.

Sans toutefois attendre trop longtemps non plus, de peur de faire grimper le taux de chômage. En maintenant ses taux à un niveau élevé, elle ralentit en effet l'activité économique, ce qui pèse sur l'emploi.

"Si nous devions constater un affaiblissement inattendu du marché du travail, nous pourrions également réagir en conséquence", a assuré Jerome Powell lundi, laissant entendre que les taux pourraient alors être abaissés.

