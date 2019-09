USA2020-Biden aux prises avec Warren et Sanders sur l'assurance-maladie

par Tim Reid et Joseph Ax

HOUSTON, Texas, 13 septembre (Reuters) - Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2020, a été aux prises avec Elizabeth Warren et Bernie Sanders sur la question du système de santé, jeudi à Houston, lors d'un débat réunissant pour la première fois les dix principaux candidats démocrates.

La question d'une éventuelle réforme de l'assurance-maladie avait déjà animé les deux sessions de débats organisés durant l'été à Miami puis Detroit, qui regroupaient alors 20 candidats répartis en deux groupes.

Si ce débat réunissant pour la première fois l'ensemble des têtes d'affiche de la course à l'investiture démocrate a donné lieu à moins de querelles que les précédents et mis en avant un front commun face à une réélection du président républicain Donald Trump, les divisions au sein du Parti démocrate sont vite réapparues au moment d'évoquer le système de santé.

Joe Biden, vice-président de Barack Obama pendant huit ans, a souligné sa volonté de se servir des fondations du système dit Obamacare et accusé les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders de vouloir le détruire en instaurant un système de santé pour tous qui mettrait fin à l'assurance privée.

"Je pense que l'Obamacare fonctionne", a dit Biden, demandant aux progressistes Warren et Sanders d'expliquer comment ils comptaient financier leur projet.

La sénatrice du Massachusetts, désormais en deuxième position derrière Biden dans les intentions de vote, a salué les initiatives de l'Obamacare mais estimé que ce système n'était pas suffisant. "La question est maintenant de savoir comment nous pouvons l'améliorer au mieux", a déclaré Warren, précisant que son projet rendrait l'assurance-maladie plus coûteuse pour les plus riches mais plus abordable pour la classe moyenne.

SANDERS ET CASTRO ONT MENÉ LA CHARGE

Hormis sur cette question, Biden et Warren - qui se retrouvaient pour la première fois sur la même scène - ont évité la confrontation.

Ce sont Sanders, sénateur du Vermont, et l'ancien secrétaire à l'Immobilier et au développement urbain Julian Castro qui ont mené la charge contre Biden, lequel s'est montré plus piquant et agressif que lors des précédents débats.

Castro a accusé l'ancien vice-président de faire volte-face dans la description de son projet pour le système de santé. "Oubliez-vous ce que vous avez déclaré il y a deux minutes ?", a-t-il lancé à Biden, 76 ans, dont l'âge a suscité des interrogations pendant cette campagne.

Le maire de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar ont tenté d'apaiser les tensions.

Tous se sont évertué à saluer l'héritage laissé par Barack Obama, alors que des voix au sein du Parti démocrate s'étaient élevées à l'issue des précédents débats pour reprocher aux candidats leurs critiques fréquentes des politiques de l'ancien président en matière de santé et d'immigration.

Mais Castro, qui se trouve à la traîne dans les sondages, a reproché à Biden de rappeler son passé au côté d'Obama ou de s'en distancer à sa guise en fonction des circonstances.

"Il veut s'attribuer le mérite du travail d'Obama mais ne pas avoir à répondre à des questions", a dit celui qui fut aussi membre de l'administration Obama. "J'assure l'héritage de Barack Obama et pas vous", a ajouté Castro.

"Cela va le surprendre", a réagi Biden.

L'entrepreneur Andrew Yang avait ouvert le débat en promettant d'offrir 1.000 dollars par mois à dix Américains l'année prochaine, provoquant les rires de certains de ses rivaux. "C'est original, je vous l'accorde", a dit Buttigieg. (avec Ginger Gibson et Doina Chiacu à Washington; Jean Terzian pour le service français)