USA2020-Débat entre dix candidats à l'investiture démocrate le 12/09

WASHINGTON, 30 août (Reuters) - Les dix principaux candidats à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2020 seront opposés lors d'un débat unique le 12 septembre, a annoncé jeudi le Comité national du parti, les dix autres candidats n'ayant pas rempli les critères de sélection.

Ce débat organisé à Houston, au Texas, réunira pour la première fois les principaux candidats à l'investiture démocrate après deux sessions de débats en juillet et août lors desquels les principales tête d'affiche du parti avaient été séparées en deux groupes.

L'ancien vice-président Joe Biden et la sénatrice de Californie Kamala Harris figureront ainsi pour la première fois sur la même scène que la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et le sénateur du Vermont Bernie Sanders.

Biden, donné en tête des derniers sondages, et Harris ont été aux prises lors des deux sessions de débats organisées plus tôt cet été, s'opposant sur la question du système de santé et sur leur passé politique respectif.

Prendront part également au débat de Houston: les sénateurs Cory Booker (New Jersey) et Amy Klobuchar (Minnesota); le maire de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg; l'ancien élu du Texas Beto O'Rourke; l'entrepreneur new-yorkais Andrew Yang; l'ancien secrétaire à l'Immobilier et au développement urbain, Julian Castro. (John Whitesides; Jean Terzian pour le service français)