USA2020-Moulton retire sa candidature à l'investiture démocrate

WASHINGTON, 24 août (Reuters) - Seth Moulton, élu du Massachusetts à la Chambre des représentants, a annoncé vendredi qu'il se retirait de la course à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2020.

"Même si cette campagne ne se termine pas de la façon que j'espérais, je quitte cette course en sachant que nous avons soulevé des questions vitales pour le peuple américain et notre futur", a déclaré le vétéran de l'armée américaine, qui a combattu en Irak, lors d'un discours devant un rassemblement du Comité national démocrate, à San Francisco.

Moulton, 40 ans, n'avait pas réussi à rassembler suffisamment de soutien pour pouvoir participer aux deux premières sessions des débats démocrates, réduisant ses chances d'exposition.

Il est le troisième démocrate à mettre fin à sa campagne en août après l'ancien gouverneur du Colorado, John Hickenlooper, et le gouverneur de l'Etat de Washington, Jay Inslee.

Moulton n'a pas dit s'il soutiendrait l'un des candidats à l'investiture démocrate.

Dans un entretien au New York Times préalable à son annonce, il a déclaré qu'il était évident à ses yeux qu'il s'agissait désormais d'une course à trois, entre l'ancien vice-président Joe Biden et les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren. (Ginger Gibson avec Elizabeth Culliford à San Francisco; Jean Terzian pour le service français)