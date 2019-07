USA2020-Sanders et Warren cibles de leurs rivaux lors d'un débat démocrate

par John Whitesides et Jarrett Renshaw

DETROIT, 31 juillet (Reuters) - Les candidats progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont été les cibles d'attaques de leurs rivaux démocrates plus modérés qui ont décrit leurs propositions comme utopistes, mardi à Detroit, lors d'un nouveau débat pour l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2020.

Ce deuxième tour des débats démocrates, qui se poursuivront mercredi soir avec dix autres candidats dont l'ancien vice-président Joe Biden (), a mis en exergue les divergences idéologiques régnant parmi les rivaux à l'investiture, qui ont échangé des critiques sur leurs opinions respectives en matière d'assurance maladie ou d'immigration.

Un seul point d'unisson est apparu clairement lors de ce débat télévisé, comme lors de ceux organisés fin juin: la nécessité de vaincre le président républicain Donald Trump.

L'actuel locataire de la Maison blanche s'évertue de décrire l'ensemble des candidats démocrates comme des socialistes voulant augmenter les impôts, ouvrir les frontières des Etats-Unis et mettre fin aux régimes privés d'assurance maladie.

Au coeur de la querelle entre les ailes progressiste et modérée du Parti démocrate se trouve la question essentielle du processus d'investiture: qui parmi la vingtaine de candidats est le mieux placé pour battre Donald Trump ?

Le gouverneur du Montana, Steve Bullock, qui est parvenu à émerger du lot pour son premier débat dans la course à l'investiture, a critiqué ses rivaux en leur reprochant d'avoir été trop libéraux lors des débats à Miami le mois dernier.

Il a décrit les autres candidats comme "plus préoccupés par marquer des points ou surpasser les promesses économiques des uns et des autres, que de s'assurer que les Américains sachent que nous les entendons et que nous allons les aider".

Les progressistes ont répondu que leur politique allait séduire les électeurs et leur permettre d'établir une ligne claire entre Trump et eux.

"PAS PEUR DES GRANDES IDÉES"

En tête des intentions de vote parmi les candidats réunis mardi soir - mais derrière le favori des sondages Joe Biden -, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont souvent été contraints de défendre des idées qu'ils partagent.

"Je suis un peu fatigué des démocrates qui ont peur des grandes idées. Les républicains n'ont pas peur des grandes idées", a dit Sanders, sénateur du Vermont et candidat malheureux à l'investiture démocrate pour le scrutin de 2016.

Le débat télévisé a rapidement donné lieu à une nouvelle querelle autour de l'avenir du système de santé, thème central de la campagne démocrate, et la nécessité ou non pour le parti de se montrer favorable à un système de santé pour tous qui mettrait fin à l'assurance privée.

"Pourquoi devons-nous être le parti qui reprend quelque chose au peuple ?", a dit l'ancien représentant du Maryland John Delaney, aux positions libérales, illustrant les critiques auxquelles font face les progressistes sur cette question.

Warren est intervenue pour défendre une réforme du système de santé. "Nous n'essayons pas de retirer les soins de santé à quiconque. C'est ce que les républicains tentent de faire", a déclaré la sénatrice du Massachusetts.

Sur l'immigration, les candidats ont affiché leur désaccord à la question de savoir si la traversée illégale de la frontière devait être décriminalisée.

"Il ne faut pas tout décriminaliser", a déclaré Bullock. "Nous avons besoin d'un président avec l'esprit et la décence de traiter quelqu'un arrivant à la frontière comme l'un des nôtres", a-t-il poursuivi. Warren a marqué sa désapprobation, prônant un élargissement de l'immigration légale. (Jean Terzian pour le service français)