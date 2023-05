Petit rappel technique avant de commencer, pour bien comprendre le mécanisme de ce stablecoin USDT. Des USDT sont créés lorsque des utilisateurs et des entreprises déposent des dollars sur leur compte Tether ou via une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Le ratio de 1:1 de cet actif est créé en échangeant des dollars américains contre l’équivalent en USDT.

À l’inverse, lorsque les USDT sont déposés en échange de dollars américains, les USDT sont “brûlés” pour s’assurer que le nombre d’USDT en circulation correspond à tout moment au montant de la monnaie fiduciaire en réserve.

Sur ce premier trimestre de l'année, les réserves excédentaires de l'entreprise ont atteint un niveau record de 2,44 milliards de dollars, selon la récente publication de Tether. Plus précisément, 85 % des réserves de l'USDT sont investies dans des bons du Trésor américain, des liquidités et d'autres dépôts à court terme. Pour la première fois, Tether a dévoilé les proportions de ses réserves d'or et de bitcoins, qui représentent respectivement 4 % et 2 % de ses réserves totales.

Le 9 mai 2023, l'actif total de Tether a atteint 81,8 milliards de dollars, dépassant son passif total en termes de jetons émis, qui s'élève à 79,3 milliards de dollars.

Dans le communiqué, Tether a révélé son changement stratégique visant à "minimiser sa dépendance à l'égard des dépôts bancaires comme source de liquidité et, au lieu de cela, à capitaliser sur le marché Repo en tant que mesure supplémentaire".

Concernant sa performance sur le premier trimestre 2023, Tether l'a qualifié de "trimestre exceptionnel", citant une augmentation impressionnante des bénéfices nets de 1,48 milliard de dollars et une augmentation de 20 % de l'offre circulante d'USDT.

USDT contre le reste du monde

Glassnode

Pour rappel, le BUSD - le stablecoin de Binance - est voué à mourir depuis que la société émettrice, Paxos, a été contrainte de suspendre ses activités. En février, le gendarme boursier américain (SEC) a affirmé que le BUSD était un titre non enregistré, ce qui a amené Paxos à arrêter subitement la commercialisation de son stablecoin.

Pour l’USDC, qui est chapeauté par les sociétés Circle et Coinbase, les faillites bancaires aux Etats-Unis, notamment celle de la Silicon Valley Bank, ont grignoté la confiance des crypto-investisseurs envers le stablecoin.

En effet, la perte de parité de l’USDC avec le dollar dans le sillage de la chute de la SVB le week-end du 11-12 mars a émis certains doutes envers la solidité de l’USDC. Bien que cette perte de parité ait été épisodique en raison de la fermeture des banques le week-end, ce qui a rendu impossible les mouvements massifs de fonds avant la réouverture le lundi qui a suivi, la confiance s’est effritée. La raison de cette chute du nombre d’USDC en circulation peut aussi être liée à la répression réglementaire en cours de l’autre côté de l’Atlantique.

Enfin, pour ce qui est du stablecoin algorithmique DAI, sa surcollatéralisation est composé de divers actifs, notamment d’ethers, mais aussi et surtout d’USDC, il a donc naturellement été impacté par cet effritement de confiance de l'USDC.

Finalement, l’USDT ressort grand gagnant en ayant fait passer le nombre de jetons en circulation de 66,2 milliards au 1er janvier 2023, à 82,7 milliards d’unités ce lundi 15 mai, soit une dominance de plus de 63% sur le marché des stablecoins.

En revanche, John Reed Stark, ancien responsable de la Securities and Exchange Commission, a fait remarqué dans un long tweet que la publication de Tether ne permet pas de vérifier l'intégralité des réserves de Tether. Il indique notamment "qu'une attestation n'est pas la même chose qu'un audit - et ce type "d'instantané "non vérifié ne passerait jamais la moindre épreuve réglementaire". Nous verrons si des investigations supplémentaires seront réalisées par les autorités américaines pour faire "toute la lumière" sur Tether.

IMHO, Tether is a Mammoth House of Cards.



Having studied markets and financial statements for 35 years, including during my 18 years as an attorney in the SEC Enforcement Division, IMHO, Tether, could be the next domino to fall. https://t.co/38SFD2fsRk



Tether, the first… pic.twitter.com/fOy3pzImbS