USERCUBE poursuit ses recrutements pour étoffer ses équipes

USERCUBE, éditeur de solutions IAM et IAG, accélère et veut une nouvelle fois renforcer ses équipes afin de répondre aux nombreux projets remportés ces derniers mois auprès de grands comptes du CAC 40.

En quelques années, USERCUBE a su créer de nouveaux standards sur son marché en positionnant l'agilité au centre de son modèle de croissance. Une agilité délivrée dans la bonne conduite des projets qui lui sont confiés, mais aussi au niveau de sa structure organisationnelle qui lui permet de s'adapter rapidement aux attentes de ses clients. C'est dans ce contexte qu'USERCUBE a entamé une nouvelle phase d'investissement en finançant en fonds propres de nouveaux projets : nouveaux locaux sur Paris, nouvelle phase de R&D et désormais recrutement.

L'objectif principal est d'étoffer ses équipes sur Paris et donc ses départements commerciaux, conseil et gestion de projets. Dans ce contexte, USERCUBE recherche principalement à s'entourer d'experts à même de pouvoir traiter des projets de grande envergure. Cela implique d'avoir une culture orientée grands comptes et de pouvoir appréhender les spécificités de projets intégrant à la fois des dimensions technologiques et métiers.

Afin de s'entourer à long terme de collaborateurs partageant ses valeurs, USERCUBE propose des conditions de travail uniques et des plans de carrière permettant d'occuper des postes de management valorisants et de conduire des projets stratégiques. Ces éléments permettent à l'éditeur de bénéficier de l'une des meilleures réputations sur son marché et de compter dans ses équipes de réels spécialistes sur le marché de la Cybersécurité et le l'IAG.

Quelques exemples de postes à pourvoir d'ici la fin de l'année :

- Ingénieurs projets pour le déploiement de la solution Usercube auprès d'une clientèle grands comptes

- Consultants IAM/IAG afin d'assister nos clients dans la définition de leurs besoins et la modélisations de leurs processus et modèles de roles

- Chefs de projets avec la responsabilité technique, fonctionnelle et financière de projets au forfait

- Directeurs de projets fédérant plusieurs projets sur un secteur donné et fonctionnant en mode « business unit »

- Experts en SaaS ( technologies MS-Azure)

- Exploitants SaaS

- assistante de direction

- Ingénieurs avant-vente

Christophe GRANGEON, Directeur général d'USERCUBE « Le recrutement est une donnée-clé de notre stratégie de croissance. Après avoir intégré plus de 15 collaborateurs depuis le début de l'année, nous souhaitons désormais franchir une nouvelle étape. Nos nombreux investissements nous ont permis de faire la différence et de proposer aux candidats les meilleures conditions du marché. Le développement de notre équipe parisienne est un objectif central pour ces prochains mois et va représenter un pan d'investissement majeur. Nous avons pour ambition d'atteindre rapidement 50 personnes pour notre bureau parisien »

Pour rejoindre les équipes d'USERCUBE : https://www.usercube.com/fr/jobs

Source: USERCUBE via Globenewswire