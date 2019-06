USERCUBE prend le virage de l'indirect

USERCUBE, éditeur de solutions IAM/IAG de nouvelle génération, fait évoluer sa stratégie commerciale pour soutenir sa très forte croissance et répondre toujours mieux aux attentes de ses clients en France comme à l’international.

Dans ce contexte, l’éditeur, qui ne commercialisait ses solutions qu’en direct, souhaite désormais compléter son dispositif en s’entourant de partenaires intégrateurs experts et sélectionnés qui pourront déployer sa solution Usercube V5 (en Saas ou On premise) auprès de clients grands comptes et ETI.

Plus que de recruter de nombreux partenaires, USERCUBE va avant tout sélectionner des experts de la cybersécurité qui souhaitent compléter leur offre de service et tisser une relation de long terme avec l’éditeur.

USERCUBE veut s’assurer que ses partenaires maitrisent parfaitement les spécificités de sa solution et tient à les faire monter en compétence en continu. Dans cette logique, USERCUBE leur dispense des formations certifiantes pour les référencer officiellement. De plus, des ressources commerciales et marketing sont proposées afin de supporter les démarches des partenaires. Enfin, dans un souci de qualité, chaque projet mis en œuvre par un partenaire est validé par les équipes de USERCUBE avant sa mise en production.

D’ores et déjà, USERCUBE a tissé de premières alliances en France, en Suisse et au Benelux qui se traduisent par le déploiement de premiers projets.