USERCUBE rejoint le pôle SCS

USERCUBE, éditeur de solutions de gestion et de gouvernance des identités (IGA), rejoint les experts du pôle SCS où il apportera son expertise sur les sujets liés à la gouvernance des accès et travaillera en synergie avec les autres membres pour concevoir des solutions de cybersécurité toujours plus performantes, innovantes et adaptées aux nouvelles attentes des entreprises et organisations. Cela permettra également à l’éditeur d’accélérer sur les sujets liés à l’Intelligence Artificielle et au Machine Learning.

SCS est un Pôle de compétitivité mondial dédié aux technologies numériques. Créé en 2005 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il regroupe un écosystème de plus de 320 acteurs industriels, grands groupes, PME et startups, des laboratoires de recherche et universités qui travaillent ensemble afin de développer et commercialiser des produits et services innovants pour générer croissance et emplois sur des marchés porteurs.

Christophe GRANGEON, Directeur général de USERCUBE « Nous sommes fiers d’intégrer le pôle Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) qui depuis de nombreuses années joue un rôle-clé sur le marché de la sécurité IT. En rejoignant les champions de l’industrie de la région PACA, nous souhaitons avant tout intégrer un écosystème dynamique et complémentaire, contribuer à créer avec eux des solutions de nouvelle génération qui répondent aux nouveaux enjeux cyber du marché et développer nos connaissance en IA et Machine Learning. La gestion des identités (IAM) et la gouvernance des accès (IAG) sont plus que jamais des sujets stratégiques pour les entreprises et organisations publiques. Notre expertise du sujet va nous permettre de contribuer activement aux commissions du pôle SCS. »

Enfin, en rejoignant les acteurs du pôle de compétitivité, USERCUBE pourra accéder à différents projets d’accompagnements et ressources à forte valeur ajoutée : Projets, International, Business, étude, Livre blanc, etc.