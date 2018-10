USERCUBE rejoint le programme TechShare

USERCUBE, éditeur de solutions IAM et IAG, annonce une nouvelle étape dans sa stratégie de développement en étant sélectionné dans le cadre de la quatrième édition du programme TechShare.

Lancé en 2015, TechShare est un programme paneuropéen unique créé par Euronext pour dynamiser le financement des entreprises innovantes par les marchés financiers. TechShare a pour objectif d'aider les dirigeants de sociétés Tech à mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés de capitaux. Ce dispositif pédagogique permet à ces entrepreneurs de juger de l'opportunité d'une introduction en Bourse au regard de leurs projets de développement et de s'y préparer en amont. Les sociétés dont la candidature a été retenue sont des entreprises innovantes particulièrement performantes qui pourraient envisager au cours des trois prochaines années de recourir aux marchés pour financer leur croissance. Elles opèrent dans les domaines de la biotechnologie, les logiciels, la medtech, l'électronique, l'équipement informatique, la cleantech, l'e-commerce et la fintech.

Christophe Grangeon, Directeur général de USERCUBE « Après avoir connu un très fort développement, et ce, en autofinancement, nous entrons dans une nouvelle phase d'accélération afin de nous développer rapidement à l'international au travers de l'ouverture de filiales et de partenariats stratégiques. L'option d'une entrée en bourse est une possibilité intéressante que nous regardons avec intérêt. Notre sélection dans le cadre du programme TechShare s'inscrit dans cette perspective et nous permettra de maitriser tous les fondamentaux indispensables pour éventuellement mener à bien une telle opération. »

Fort de ces éléments, USERCUBE se démarque à nouveau et se positionne comme le seul acteur français de son secteur à connaître un développement aussi soutenu : croissance du nombre de clients, développement rapide au sein des grands comptes du CAC 40, recrutement, multiples reconnaissances et labellisations.

