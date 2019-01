Uber Eats s'associe à McDonald's à Genève

Genève (awp) - Uber Eats et McDonald's Suisse s'associent pour la livraison de repas à domicile à Genève et alentours. Ce service McDelivery s'ajoute aux partenariats déjà conclus par Uber Eats - lancé il y a deux mois dans la cité de Calvin, en ouverture suisse - avec des restaurants "traditionnels".

Via l'application ou le site web d'Uber Eats, les clients peuvent désormais se faire livrer "en quelques clics et en 30 minutes au maximum" un repas commandé auprès des 13 restaurants McDonald's de Genève. La livraison couvre la ville de Genève et ses environs et est assurée par un service effectué à vélo ou à moto, annonce jeudi Uber Eats. "D'autres villes devraient suivre au cours de l'année", précise le communiqué.

Les frais de livraison se montent à 4,90 francs suisses, sans montant de commande minimum. Les deux entreprises collaborent déjà dans 27 pays.

op/fr