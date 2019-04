Uber espère une valorisation proche de 100 milliards de dollars pour son IPO

San Francisco (awp/afp) - Uber espère lever environ 10 milliards de dollars via son entrée en Bourse (IPO) et atteindre ainsi une valorisation d'environ 90 à 100 milliards, soit l'une des plus grosses IPO de l'Histoire, selon le Wall Street Journal mercredi.

Cette valorisation serait néanmoins inférieure aux prévisions les plus optimistes qui circulaient jusque-là, vraisemblablement à cause des déboires de son concurrent américain Lyft dont les premiers pas en Bourse fin mars se sont révélés décevants.

Le prix d'introduction envisagé pour le moment se situe entre 48 et 55 dollars le titre, ajoute le quotidien économique, qui précise que les détails de l'opération devraient être rendus publics jeudi, avant une première cotation prévue en mai.

Le secteur des Véhicules de Transport avec Chauffeurs (VTC) réservable par application mobile attire énormément les investisseurs, qui misent sur les changements d'habitude des consommateurs, de plus en plus enclins à abandonner la voiture personnelle au profit de modes de déplacement partagés.

Mais Lyft comme Uber ne sont pas rentables, loin de là, accusant même de fortes pertes.

