Uber: le jugement du TF n'implique pas le paiement des cotisations sociales

Genève (awp) - Au lendemain du jugement du Tribunal fédéral, Uber conteste l'obligation de payer les cotisations sociales. Le jugement ne concerne que la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC), a affirmé samedi Uber dans une prise de position. Il ne porte pas et n'oblige pas au paiement des contributions d'assurances sociales.

Selon Uber, les autorités genevoises n'ont pas la compétence pour ordonner le paiement de telles contributions ni d'obliger Uber BV à engager les chauffeurs.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral a statué que les chauffeurs Uber doivent être considérés comme des salariés et non pas comme des indépendants. Le canton de Genève, qui a ainsi eu gain de cause face à Uber, a estimé qu'il s'agit d'une "décision historique" qui fera jurisprudence pour tous les cantons.

Uber doit maintenant se conformer à la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC) si elle veut continuer ses activités à Genève. La mise en conformité concerne non seulement le versement des salaires contractuels, mais aussi l'ensemble des cotisations sociales, avait précisé devant la presse la conseillère d'Etat Fabienne Fischer, qui est à la tête du DEE.

jb/rp