Uber : passe la seconde pour son entrée en Bourse

12/04/2019 | 11:05

Le groupe Uber a annoncé hier avoir déposé son dossier auprès du gendarme américain des marchés, afin de réaliser prochainement son entrée en Bourse.



Souvent évoquée, l'arrivée du géant américain du transport de personnes ne devrait pas passer inaperçue : les analystes évoquent une valorisation entre 90 et 100 milliards de dollars, dont 10 milliards levés grâce à l'introduction. Il pourrait ainsi s'agir de l'une des plus importantes opérations de ce type de l'histoire, comparable à celle de Facebook en 2012.



Si la première cotation pourrait intervenir en mai, Uber n'a pas pour le moment dévoilé sa fourchette de prix.





