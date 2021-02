Uber propose des courses gratuites vers les centres de vaccination

Zurich (awp) - Le spécialiste du VTC (voitures de transport avec chauffeur) Uber propose dès ce mercredi des courses jusqu'à concurrence de 40 francs suisses à destination des centres de vaccination dans différentes villes suisses.

Avec cette offre, destinée au premier groupe de personnes éligibles au vaccin anti-Covid, la filiale helvétique du géant américain entend "soutenir la stratégie de vaccination du Conseil fédéral et des cantons", selon un communiqué.

Les utilisateurs domiciliés à Zurich, Bâle, Genève et Lausanne, peuvent réserver sans frais via l'application une course vers le centre de vaccination le plus proche. Uber s'engage à prendre en charge jusqu'à concurrence de 20 francs suisses par trajet. Pour les personnes âgées dépourvues de smartphone, la réservation peut être effectuée par un proche, qui pourra ensuite accompagner le patient.

Dans le cadre de cette initiative, c'est Uber et non l'utilisateur, qui indemnisera le chauffeur pour la course aller-retour à hauteur de 40 francs suisses.

"En offrant des courses gratuites, nous voulons faire notre part pour soutenir la stratégie de vaccination et soutenir ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie et ceux qui se font vacciner en premier en raison de leur âge", a déclaré Jean-Pascal Aribot, directeur général d'Uber Suisse, cité dans le communiqué.

buc/fr