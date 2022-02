Uber réalise un bénéfice trimestriel, mais les perspectives ne sont pas à la hauteur, car Omicron affecte la demande de voyages.

Uber a prévu un bénéfice ajusté inférieur aux prévisions pour les trois premiers mois de 2022, la variante du coronavirus Omicron ayant freiné la demande de voyages en janvier. Son rival américain Lyft Inc, plus petit, a émis un avertissement similaire mardi.

Uber prévoit que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du premier trimestre, une mesure qui exclut les coûts ponctuels, principalement la rémunération à base d'actions, se situera entre 100 et 130 millions de dollars.

Ce chiffre est à comparer avec les estimations des analystes, qui étaient de 149,57 millions de dollars, selon les données de Refinitiv. Entre 25 et 26 milliards de dollars, les prévisions d'Uber concernant les réservations brutes sont également inférieures aux estimations de 27,29 milliards de dollars.

Mais la société a déclaré que les affaires avaient commencé à reprendre en février.

"Alors que la variante Omicron a commencé à avoir un impact sur notre activité fin décembre, la mobilité commence déjà à rebondir, avec des réservations brutes en hausse de 25% en glissement mensuel au cours de la semaine la plus récente", a déclaré le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, dans un communiqué.

Pour le quatrième trimestre de 2021, Uber a déclaré un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars.

L'unité de livraison d'Uber, composée en grande partie de son service de restauration Uber Eats, a affiché son premier bénéfice EBITDA ajusté de 25 millions de dollars, montrant la capacité d'Uber à faire évoluer cette opération autrefois déficitaire face à une forte concurrence.

La livraison est apparue comme l'un des principaux atouts de la société pendant la pandémie. Les réservations régulières de services de livraison indiquent que la reprise des trajets ne s'est pas faite au détriment de la livraison de nourriture, les consommateurs restant fidèles à ce service alors même que l'économie reprend.

La société californienne a déclaré un EBITDA ajusté de 86 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer à une perte sur la même base de 454 millions de dollars il y a un an et dépasse largement les attentes des analystes qui tablaient sur 62,03 millions de dollars au quatrième trimestre.

Uber a également enregistré un bénéfice net de 892 millions de dollars, grâce à la réévaluation de ses participations dans Grab (Asie du Sud-Est) et dans la société de conduite autonome Aurora Innovation Inc., juste un trimestre après avoir annoncé une perte nette de 2,42 milliards de dollars due à sa participation dans le service de transport chinois Didi et à la rémunération en actions.