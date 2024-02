9 février (Reuters) - Ubisoft bondit en Bourse vendredi après avoir fait état la veille de résultats au troisième trimestre légèrement supérieurs aux prévisions et dit s'attendre à une forte augmentation des réservations nettes au quatrième trimestre.

Le titre gagne 16,27% à 09h09 GMT à la Bourse de Paris et se hisse à la tête du SBF 120, qui cédait 0,2% au même moment.

Au cours du trimestre clos en décembre, le groupe derrière la franchise à succès "Assassin's Creed" a affiché des réservations nettes ("net bookings") de 626,2 millions d'euros, contre 610 millions d'euros prévus. Un consensus d'analystes compilé par Visible Alpha avait prévu 620 millions d'euros.

Ubisoft a également déclaré s'attendre à une forte augmentation des réservations nettes au quatrième trimestre, qui devrait permettre d'atteindre un record annuel.

Les résultats au troisième trimestre ont été soutenus par les partenariats "imprévisibles" noués en 2023, estime Jefferies, qui note pourtant un portefeuille de produits décevant et avec des retards de sorties, notamment des nouveaux jeux Star Wars et Skull and Bones.

"Ces résultats supérieurs aux attentes devraient contribuer à restaurer un sentiment positif à l'égard du titre - en particulier lorsque nous nous penchons sur l'impressionnant pipeline de jeux pour l'exercice 2025", écrit Deutsche Bank.

Le groupe a réitéré ses perspectives pour le reste de l'année fiscale, qui se termine fin mars. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)