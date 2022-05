Ubisoft, dont les titres comprennent "Prince of Persia" et "Rainbow Six", a également déclaré qu'il s'attendait à afficher un résultat d'exploitation annuel non-IFRS d'environ 400 millions d'euros (422,00 millions de dollars), contre 407,6 millions d'euros enregistrés en 2021-2022.

(1 $ = 0,9479 euros)