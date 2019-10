Ucar : Rapport semestriel 2019

Groupe UCAR Comptes consolidés

au 30 Juin 2019

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés, collaborateurs franchisés et collaborateurs marques blanches). Le Groupe est présent en France avec 376 agences et une flotte de près de 7 500 véhicules dans l'ensemble des réseaux. En 2018, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 93 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

L'organisation d'UCAR est basée sur :

Des réseaux de distribution diversifiés et dynamiques orientés vers la satisfaction du client avec

376 agences réparties sur le territoire national :

Succursales

Franchisés (Exclusives et Non Exclusives)

Agences Ucar Pros (Activités complémentaires de location pour les concessionnaires et distributeurs automobiles)

Marques Blanches (programme de location pour les constructeurs automobiles et leurs réseaux de distribution)

Grands Comptes (Assisteurs, Assureurs et Loueurs longue durée)

Internet (réservation de location de véhicules sur internet / site ucar.fr) o Call Center

NOMBRE D'AGENCES 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 SUCCURSALES UCAR 7 6 6 FRANCHISES UCAR 107 93 81 UCAR PROS 14 32 70 UCAR PROS RELAIS SERVICE 0 0 83 RESEAUX MARQUES BLANCHES (Constructeurs/Distributeurs 250 340 136 TOTAL NOMBRE D'AGENCES 378 471 376