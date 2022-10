Ukraine-Ankara évoque une "compréhension commune" avec Moscou sur le besoin d'un cessez-le-feu

ISTANBUL, 11 octobre (Reuters) - Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a constaté une "compréhension commune" sur la nécessité d'obtenir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine lors d'un entretien téléphonique mardi avec son homologue russe, Sergueï Choïgou, a annoncé le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

Selon un compte-rendu qui a suivi l'entretien, Hulusi Akar a souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin aux pertes de vies humaines et établir la paix et la stabilité dans la région.

"L'importance de déclarer un cessez-le-feu de toute urgence pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines et rétablir la paix et la stabilité dans la région a été soulignée, et on a observé qu'il y avait une compréhension commune concernant le cessez-le-feu", a déclaré le ministère turc de la Défense.

L'entretien téléphonique entre les deux ministres survient au lendemain d'une série de frappes aériennes meurtrières par la Russie sur plusieurs villes ukrainiennes.

Les deux ministres ont également parlé d'un accord sur les exportations de céréales, de l'aide humanitaire et de la situation dans le nord de la Syrie, a aussi indiqué le ministère turc de la Défense. (Reportage Yesim Dikmen et Ece Toksabay, version française Matthieu Protard)