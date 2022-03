Ukraine-Au moins 136 civils tués depuis le début de l'invasion russe, selon l'Onu

BERLIN, 1er mars (Reuters) - Au moins 136 civils, dont 13 enfants, ont été tués, et 400 autres ont été blessés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie la semaine passée, a annoncé mardi le Haut-commissariat de l'Onu aux droits de l'homme.

"Le bilan réel est probablement beaucoup plus lourd", a déclaré la porte-parole Liz Throssell, précisant que les régions de Louhansk et Donetsk, dans l'Est ukrainien tenu par les séparatistes pro-russes, comptaient à elles seules 253 victimes.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies intensifie par ailleurs ses activités en Ukraine afin de pouvoir venir en aide à 3,1 millions de personnes, a déclaré son porte-parole, Tomson Phiri. "Les réserves de nourriture sont en train de s'épuiser", a-t-il ajouté. (Reportage Emma Thomasson, version française Lou Phily, édité par Sophie Louet)