Ukraine: Au moins 21 morts dans des bombardements à Kharkiv

LVIV, Ukraine (Reuters) - Au moins 21 personnes ont été tuées et plus d'une centaine ont été blessées au cours des 24 heures écoulées dans des bombardements russes ciblant la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mercredi le gouverneur régional, Oleg Sinegubov.

Selon les autorités régionales, des missiles russes ont frappé le centre de la deuxième plus grande ville d'Ukraine, atteignant notamment des zones résidentielles et le siège de l'administration régionale.

(Reportage bureaux de Reuters, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)