Ukraine-Biden maintient ses déclarations sur un "génocide"

DES MOINES, Iowa, 13 avril (Reuters) - Le président américain Joe Biden a maintenu mardi ses déclarations, après qu'il a qualifié les actions de la Russie en Ukraine de "génocide", ajoutant que le président russe Vladimir Poutine "(tentait) d'éradiquer l'idée qu'il est possible d'être Ukrainien".

"J'ai appelé cela un génocide car il est de plus en plus évident que (Vladimir) Poutine tente simplement d'éradiquer l'idée qu'il est possible d'être Ukrainien et les preuves s'accumulent", a déclaré Joe Biden aux journalistes avant d'embarquer à bord d'Air Force One pour rentrer à Washington au terme d'un déplacement dans l'Iowa.

"Nous laisserons les juristes décider au niveau international si cela est admissible ou pas, mais c'est en tout cas ce qu'il me semble", a-t-il dit. (Reportage Steve Holland, rédigé par Tim Ahmann; version française Camille Raynaud)