Ukraine: Blinken et Lavrov n'attendent pas d'avancée majeure ce vendredi

GENEVE (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont prévenu vendredi avant leur rencontre prévue à Genève qu'ils ne tablaient pas sur des progrès significatifs vers un apaisement des tensions autour de la crise ukrainienne à cette occasion.

"Nous ne nous attendons pas à régler nos différends ici aujourd'hui", a déclaré le chef de la diplomatie des Etats-Unis en préambule des discussions avec son homologue russe.

"Mais j'espère et je prévois que nous pourrons déterminer si la voie de la diplomatie et du dialogue reste ouverte", a-t-il ajouté en précisant que les Etats-Unis étaient déterminés à poursuivre vers une résolution pacifique des tensions entre Moscou et Washington.

De son côté, Sergueï Lavrov a précisé qu'il n'attendait pas d'avancée majeure dans les discussions du jour avec son homologue américain.

(Reportage Simon Lewis, rédigé par Paul Carrel ; version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)