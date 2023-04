TOKYO (Reuters) - Le Groupe des Sept a appelé dimanche à "la prolongation, l'entière mise en oeuvre et l'élargissement" de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire, ont annoncé les ministres de l'Agriculture des pays membres du G7.

Les ministres "ont reconnu l'importance" de l'accord dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de deux jours organisée à Miyazaki, au Japon.

"Nous soutenons fermement la prolongation, l'entière mise en oeuvre et l'élargissement de l'accord", ont-ils déclaré.

"Nous condamnons les tentatives de la Russie d'utiliser les denrées alimentaires à des fins de déstabilisation et de coercition géopolitique et nous réitérons notre engagement à agir de manière solidaire et à soutenir les personnes les plus touchées par l'armement de la nourriture par la Russie", était-il précisé.

Les membres du G7 "se tiennent prêts" à soutenir le redressement et la reconstruction de l'Ukraine, en fournissant notamment une expertise en vue de déminer les terres arables et de reconstruire les infrastructures agricoles, indique encore le communiqué.

La Russie a prévenu à plusieurs reprises que l'accord ne serait pas reconduit au-delà du 18 mai à moins que les Occidentaux ne lèvent les obstacles visant les exportations russes de céréales et d'engrais.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov doit rencontrer la semaine prochaine à New York le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avec lequel il discutera de l'accord.

(Reportage Katya Golubkova et Yuka Obayashi; version française Camille Raynaud)

