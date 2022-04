Ukraine-De nouvelles sanctions contre la Russie insuffisantes, dit Zelensky

LONDRES, 3 avril (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré dimanche que les nouvelles sanctions que l'Occident s'apprête à imposer à la Russie après la mort de civils tués par son armée à Boutcha et dans d'autres villes ukrainiennes constitueraient une punition insuffisante.

Il a ajouté que plusieurs centaines de personnes avaient été tuée à Boutcha et dans d'autres villes.

Moscou a rejeté les accusations visant ses troupes, évoquant une manipulation ukrainienne destinée aux médias occidentaux. (Avec Zohra Bensemra et Abdelaziz Boumzar à Boutcha, Pavel Polityuk à Lviv, Natalia Zinets à Moukatchevo et les bureaux de Reuters en Europe et aux Etats-Unis; rédigé par Tangi Salaün et Marc Angrand)