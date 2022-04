Ukraine-Des batailles importantes s'annoncent dans l'est et le sud, dit Kyiv

2 avril (Reuters) - Des batailles de grande ampleur s'annoncent dans l'est et le sud de l'Ukraine, en particulier pour le contrôle de Marioupol, a déclaré samedi un conseiller de la présidence ukrainienne, Oleksi Arestovitch.

S'exprimant sur une chaîne de télévision publique, il a ajouté que les troupes ukrainiennes présentes autour de Kyiv avaient repris plus de 30 villes et villages dans la région et tenaient la ligne de front à l'est face aux forces russes.

"Ne nous faisons pas d'illusion: il y a encore d'intenses batailles pour le sud, pour Marioupol, pour l'est de l'Ukraine", a-t-il dit.

(Reportage Pavel Polityuk, version française Marc Angrand)