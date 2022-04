Ukraine-Des bombardements russes à Louhansk et Dnipro font un blessé-responsable

10 avril (Reuters) - Des bombardements russes ont touché dimanche matin plusieurs bâtiments dans les régions de Dnipro et de Louhansk, dans respectivement le centre-est et l'est de l'Ukraine, et blessé une personne, ont indiqué des responsables.

Dans la région assiégée de Louhansk, le gouverneur local a indiqué qu'une école et un immeuble ont été touchés par des bombardements.

"Heureusement, (il n'y a) aucune victime", a écrit Serhiy Gaidai sur la messagerie Telegram.

A Dnipro, le gouverneur local a fait état d'une personne blessée.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations dans l'immédiat. (Reportage Natalia Zinets, version française Matthieu Protard)