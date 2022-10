Ukraine-Des coupures d'électricité plus longues que prévu sont à craindre

KYIV, 27 octobre (Reuters) - La capitale ukrainienne, Kyiv, et quatre régions ukrainiennes pourraient devoir interrompre l'approvisionnement en électricité pour une période plus longue que prévu précédemment en raison des frappes russes sur des infrastructures énergétiques, a déclaré jeudi un haut responsable.

Selon Kirilo Timochenko, un conseiller de la présidence ukrainienne, l'approvisionnement en énergie pourraient être considérablement limité dans la ville de Kyiv, ainsi que dans les régions de Kyiv, de Jytomyr, de Tcherkassy et de Tchernihiv.

Les autorités avaient jusqu'à maintenant indiqué que les coupures d'électricité ne devraient durer que quatre heures par jour pour soulager le système de production et permettre de réparer les dommages causés par les frappes.

"Selon Kirilo Timochenko, en raison d'attaques ennemies, les horaires de coupure d'électricité précédemment approuvés dans ces régions ne seront pas respectés, et la durée des coupures pourrait dépasser quatre heures", peut-on lire sur le site internet de la présidence ukrainienne.

"Nous faisons tout notre possible. De nombreuses mesures sont prises pour que Kyiv et d'autres villes aient de la lumière, mais nous devons réduire l'utilisation de l'électricité en général", lit-on encore dans le communiqué. (Reportage Pavel Polityuk et David Ljunggren, version française Matthieu Protard)