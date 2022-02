Ukraine-Des explosions entendues à Donetsk

DONETSK, Ukraine, 22 février (Reuters) - Six explosions ont retenti mardi dans le centre de Donetsk, ville de l'est de l'Ukraine tenue par des rebelles séparatistes pro-russes, a rapporté une journaliste de Reuters.

On ignore la cause exacte de ces explosions. Une source diplomatique a déclaré auparavant à Reuters que des bombardements avaient repris le long de la ligne de front entre les forces ukrainiennes et les rebelles séparatistes, dont la Russie a reconnu lundi l'indépendance. (Reportage Polina Nikolskaya, rédigé par Tom Balmforth, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)