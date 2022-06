Ukraine-Deux Britanniques et un Marocain condamnés à mort à Donetsk

9 juin (Reuters) - Deux Britanniques et un Marocain capturés alors qu'ils combattaient aux côtés des forces ukrainiennes ont été condamnés à mort jeudi par un tribunal de la république séparatiste autoproclamée de Donetsk (RPD), reconnue par la Russie, dans l'est de l'Ukraine, rapportent les agences de presse russes.

Les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun ont été reconnus coupables d'"activités mercenaires et actions destinées à prendre le pouvoir et à renverser l'ordre constitutionnel de la RPD", a dit un représentant du tribunal cité par Interfax.

Leur avocat a annoncé qu'ils feraient appel.

"Je condamne totalement les verdicts prononcés contre Aiden Aslin et Shaun Pinner, détenus par des mandataires russes dans l'est de l'Ukraine", a écrit la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss sur Twitter. "Ils sont des prisonniers de guerre. C'est un jugement factice qui n'a absolument aucune légitimité."

Le porte-parole du Premier ministre britannique a déclaré que, selon la Convention de Genève, les prisonniers de guerre bénéficiaient de l'immunité des combattants et ne devraient pas être poursuivis pour avoir pris part aux combats.

Kyiv a également condamné le verdict, estimant que le tribunal de la RPD n'avait aucune autorité avant d'ajouter que les prisonniers étaient membres des forces armées ukrainiennes et bénéficiaient donc des protections apportées par la Convention de Genève.

"Ce soi-disant 'procès' de membres des forces armées ukrainiennes sur un territoire ukrainien occupé est nul et non avenu", a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.

"De tels procès publics placent les intérêts de la propagande au-dessus de la loi et de la morale, et minent les mécanismes visant au retour des prisonniers de guerre."

Aiden Aslin et Shaun Pinner ont été capturés par des forces pro-russes en avril lors de la bataille de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine.

Brahim Saadoun s'est pour sa part rendu en mars lors de combats dans une petite ville située entre Marioupol et Donetsk. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud)