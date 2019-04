Ukraine/Election-Echange d'insultes lors du débat final, dans un stade

KIEV, 19 avril (Reuters) - Les deux candidats en lice pour le second tour de la présidentielle dimanche en Ukraine, Petro Porochenko et Volodimir Zelenski, ont échangé vendredi accusations et insultes lors du débat final, dans un stade de football en présence de milliers de leurs partisans survoltés.

Ce débat représentait la dernière occasion pour le président Porochenko de tenter de refaire l'important retard qu'il a dans les sondages sur son adversaire, le comédien Zelenski, sans expérience politique.

Leurs échanges, peu consistents sur le fond, ont été en revanche hauts en couleurs, leurs partisans acclamant et sifflant, criant parfois "Honte!" et "Va-t-en!" dans une atmosphère de jeux du cirque.

"Je ne suis pas un politicien!", a lancé Zelenski à Porochenko. "Je suis juste un simple citoyen qui s'est présenté pour en finir avec le système. Je suis le fruit de vos erreurs et de vos promesses!"

"Comment se fait-il que l'Ukraine soit le plus pauvre pays, avec le plus riche président?", s'est-il aussi interrogé.

Porochenko, qui se tenait devant un drapeau ukrainien et était entouré d'anciens combattants, s'est employé à faire passer Zelenski pour un récalcitrant inepte qui serait incapable de défendre le pays face aux visées du président russe Vladimir Poutine.

A en croire un sondage publié mardi, Volodimir Zelenski devrait remporter très largement ce second tour. Zelenski, novice en politique, est crédité de 72,2% des voix contre 25,4% à Petro Porochenko, selon cette enquête d'opinion de l'institut KIIS effectuée auprès de 2.004 électeurs du 9 au 14 avril. (Polina Ivanova et Pavel Polityuk; Eric Faye pour le service français)