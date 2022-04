Ukraine-Frappe de missile à Brovary, près de Kyiv-Maire

17 avril (Reuters) - Une frappe de missile aux premières heures de dimanche a endommagé des infrastructures dans la ville de Brovary, près de la capitale ukrainienne Kyiv, a dit le maire de Brovary dans un message posté sur internet.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkovn a déclaré de son côté que les forces armées russes avaient détruit une usine de munitions.

"Cette nuit, des missiles air-sol de haute précision ont détruit une usine de munitions près de la ville de Brovary dans la région de Kyiv", a-t-il dit.

Aucun détail sur l'étendue des dégâts et sur d'éventuelles victimes n'a été communiqué, ni par l'un, ni par l'autre.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat ces informations.

Des médias locaux avaient rapporté un peu plus tôt que des explosions avaient été entendues dans la capitale ukrainienne, et que les sirènes d'alerte avaient retenti dans la nuit à travers le pays. (Reportage Lidia Kelly; version française Camille Raynaud et Gilles Guillaume)