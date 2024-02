13 février (Reuters) - Une centrale électrique a été endommagée, un hôpital a été évacué et des écoles ont fermé mardi à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, visée par des frappes aériennes de la Russie, rapportent les autorités.

La ville, qui compte un peu moins d'un million d'habitants, a été la cible d'un missile et de quatre groupes de drones en provenance du sud, de l'est et du nord, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne sur son compte Telegram.

Selon elle, 16 drones sur 23 ont été abattus.

Une centrale thermique a subi des dommages conséquents, a déclaré la société DTEK, premier fournisseur privé d'électricité d'Ukraine, sans faire état de victimes.

Le maire de Dnipro, Boris Filatov, a déclaré que les écoles d'un quartier avaient été fermées et qu'un hôpital au moins était en cours d'évacuation en prévision d'une vague de froid qui devrait peser sur le réseau électrique. (Ron Popeski, Nick Starkov, Lidia Kelly, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)