KHARKIV, Ukraine (Reuters) - La ville ukrainienne de Kharkiv a subi dimanche d'intenses bombardements russes à quelques heures du passage à la nouvelle année, ont annoncé les autorités de Kyiv qui avaient lancé la veille plusieurs missiles sur la Belgorod, localité sous contrôle russe.

Six missiles, au moins, ont touché Kharkiv, la deuxième ville du pays, a annoncé le gouverneur Oleh Syniehubov qui dresse un bilan provisoire de 28 blessés et accuse l'armée russe d'avoir visé des immeubles d'habitation, des hôtels et des centres médicaux.

"A la veille de la nouvelle année, les Russes veulent intimider notre ville, mais nous n'avons pas peur, nous sommes inébranlables et invincibles", a commenté Ihor Terekhov, le maire de Kharkiv.

L'armée de l'air ukrainienne dit avoir détruit 21 des 49 projectiles lancés pendant la nuit par la Russie. La plupart d'entre eux visaient la ligne de front et les régions de Kharkiv, Kherson, Mykolaïv et Zaporijia, a-t-elle précisé.

Ces attaques se sont produites au lendemain du bombardement de Belgorod, ville tenue par forces russes qui accusent l'armée ukrainienne d'avoir visé la population civile sans discernement, et d'avoir tué au moins 22 personnes.

par Vitalii Hnidyi