Ukraine-Kouleba a rencontré Blinken à Berlin

KYIV/BERLIN, 15 mai (Reuters) - Les Etats-Unis vont poursuivre leur soutien à l'Ukraine et de nouveaux armements sont acheminés vers l'Ukraine, a déclaré dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba, après avoir rencontré le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken à Berlin.

Dmitro Kouleba est en déplacement dans la capitale allemande où il doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'Otan.

"Nous sommes convenus de collaborer étroitement pour faire en sorte que les exportations ukrainiennes de denrées alimentaires arrivent aux consommateurs d'Afrique et d'Asie. Nous remercions le secrétaire Blinken et les États-Unis pour leur leadership et leur soutien indéfectible", a tweeté Dmitro Kouleba.

(Natalia Zinets et Humeyra Pamuk; version française Nicolas Delame)