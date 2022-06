Ukraine-Kyiv Fustige l'appel de Macron à ne pas "humilier" la Russie

(Actualisé avec la réaction du chef de la diplomatie ukrainienne à l'appel de Macron à ne pas "humilier" la Russie)

4 juin (Reuters) - Kyiv a fustigé samedi l'appel du chef de l'Etat Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie et exclut de reprendre les négociations de paix tant que les forces russes n'auront pas été repousées le plus loin possible.

Dans un entretien avec la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron, qui a maintenu le dialogue avec le président russe Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, a proposé la médiation de la France dans le conflit et a mis en garde contre une humiliation de la Russie afin de préserver les canaux diplomatiques.

"Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays. Car c'est la Russie qui s'humilie", a réagi sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba

"Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies", a ajouté le chef de la diplomatie ukrainienne.

Interrogé sur cette offre de médiation, un conseiller de la présidence ukrainienne a répondu: "Tant que nous n'aurons pas reçu toutes les armes, tant que nous n'aurons pas renforcé nos positions, tant que nous n'aurons pas repoussé (les forces russes, ndlr) le plus loin possible des frontières de l'Ukraine, il n'y aura pas lieu de négocier".

Pour sa part, Emmanuel Macron a appelé à ne pas humilier la Russie "pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques".

Pour le négociateur ukrainien David Arakhamia, l'Ukraine veut renforcer ses positions militaires sur le terrain grâce aux nouvelles livraisons d'armes occidentales avant de reprendre les négociations de paix avec la Russie.

"Nos forces armées sont prêtes à utiliser (les nouvelles armes, ndlr) (...) et je pense alors que nous pourrons entamer un nouveau cycle de négociations à partir de positions renforcées", a déclaré David Arakhamia à la télévision ukrainienne.

Kyiv a déclaré samedi que l'armée ukrainienne était parvenue à repousser l'avancée des troupes russes à Sievierodonetsk alors que les combats font rage autour de la ville industrielle où les soldats russes concentrent leur offensive pour prendre le contrôle du Donbass. (Reportage Max Hunder, version française Matthieu Protard)