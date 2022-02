Ukraine-L'Occident imposera des sanctions massives contre Moscou- Johnson

par Kylie MacLellan et William James

LONDRES, 24 février (Reuters) - Les pays occidentaux vont imposer des sanctions massives contre la Russie pour affaiblir son économie après la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, a déclaré jeudi le Premier ministre britannique, qui a qualifié le président russe de dictateur.

"Je ne pense pas que le dictateur russe puisse jamais dompter le sentiment national des Ukrainiens et leur conviction passionnée que leur pays doit être libre", a déclaré Boris Johnson.

Les pays occidentaux devraient annoncer des sanctions coordonnées après avoir imposé, en début de semaine, une première série de mesures contre Moscou, une initiative critiqué par certains comme étant trop timorée après la reconnaissance par la Russie de l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.

"Nous ferons ce que nous pourrons faire de plus dans les jours qui viennent", a dit Boris Johnson à propos d'aides supplémentaires de la Grande-Bretagne à l'Ukraine.

"Aujourd'hui, en concertation avec nos alliés, nous conviendrons d'un ensemble massif de sanctions économiques pour affaiblir l'économie russe", a déclaré le Premier ministre lors d'une allocution télévisée.

Le Premier ministre britannique a ajouté que l'Occident devait mettre fin à sa dépendance à l'égard du pétrole et du gaz russes, qui a permis à Moscou d'influer sur la diplomatie occidentale.

"Notre mission est claire : diplomatiquement, politiquement, économiquement, et finalement militairement, cette entreprise hideuse et barbare de Vladimir Poutine doit se terminer par un échec", a-t-il dit. (Reportage Kylie MacLellan et William James, version française Matthieu Protard et Diana Mandiá)